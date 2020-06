Vrouw (38) sterft na overdosis GHB: vrienden riskeren tot 6 jaar celstraf Jef Van Nooten

17 juni 2020

17u56 0 Turnhout Drie mannen riskeren een celstraf tot 6 jaar nadat in oktober 2018 een 38-jarige vrouw uit Turnhout stierf aan een overdosis GHB. Het drietal stond onder andere terecht voor schuldig verzuim omdat ze de vrouw niet geholpen hebben toen haar medische toestand achteruit ging.

De 38-jarige vrouw overleed in oktober 2018, zes dagen nadat ze bewusteloos op de spoedafdeling was binnen gebracht met een overdosis GHB en amfetamines. Een van de drie beklaagden die woensdag terecht stonden, was de vriend van het slachtoffer. Hij bevond zich in de badkamer toen de vrouw het bewustzijn verloor. Hij beweert dat hij daar opgesloten zat en er niet uit raakte.

Een vriend van hem was ook op het appartement geweest. Toen hij de vrouw bewusteloos zag liggen, heeft hij haar op de rug gelegd en is daarna zelf in slaap gevallen. Toen hij wakker werd, vertrok hij, zonder zich verder om de vrouw te bekommeren. Volgens het parket hebben de drie beklaagden verzuimd om sneller de hulpdiensten te bellen om hun eigen drugsgebruik te verbergen. Ze riskeren respectievelijk 6 jaar, 5 jaar en 18 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 1 juli.