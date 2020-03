Vrijwilligers van Thuiszorg Kempen maken meer dan 1.000 mondmaskers Jef Van Nooten

20 maart 2020

10u09 0 Turnhout Vrijwilligers van Thuiszorg Kempen hebben de voorbije dagen mondmaskers gemaakt. “Op twee dagen tijd hebben we 200 meter katoen en 1,4 kilometer aan linten omgetoverd in meer dan 1.000 mondmaskers.”

Thuiszorg Kempen heeft dagelijks 270 verzorgden op de baan. “Veel van onze cliënten hebben geen netwerk om op terug te vallen. In tijden van corona willen we ons net voor deze mensen extra inzetten. Door de schaarste aan beschermingsmaterialen is dit geen eenvoudige opdracht”, zegt Ellen Koppen. “We waren dan ook heel opgetogen toen het crisiscentrum van de FOD Volksgezondheid richtlijnen uitstuurde om zelf mondmaskers te kunnen maken. Al snel werd er een eerste model en een eenvoudige handleiding gemaakt. Daarna zochten we nog handen om de productie te doen.”

Via de regioverantwoordelijken van Thuiszorg Kempen werd een hele keten aan vrijwilligers in gang gezet. “Het verraste ons hoeveel reactie we kregen op een eenvoudige mail. Verzorgenden haalden na hun werkuren hun naaimachine boven, gepensioneerde zorgkundigen springen bij, vrienden, familieleden, zelfs enkele naaiclubs.”

200 meter katoen

In amper twee dagen tijd is Thuiszorg Kempen er in geslaagd om vele honderden mondmaskers te vervaardigen en te verdelen over de teams. “Samen met een ongelooflijke groep vrijwilligers hebben we ons de afgelopen twee dagen ingezet om 200 meter katoen en 1,4 kilometer aan linten om te toveren in meer dan 1.000 mondmaskers.”

