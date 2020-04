Vrienden starten inzamelactie voor zorgverleners in Madrid (en in Turnhout) Toon Verheijen

18 april 2020

20u08 36 Turnhout Vier vrienden uit het Turnhoutse zijn een inzamelactie gestart voor hulpverleners in het ziekenhuis van Madrid. Ze willen zoveel mogelijk medisch materiaal naar ginds brengen. Ook voor zorginstellingen in de Kempen die nood hebben aan materiaal, willen de vier iets extra doen.

Koen Vandeweyer, Tom Van der Sande, Tahir Dilek en Nick Van Den Broeck kwamen op het idee om iéts te doen voor de zorgsector en hun kreet om extra beschermingsmateriaal. “Eerst was onze bedoeling om iets te doen voor een ziekenhuis in Madrid omdat we daar iemand kennen. De situatie is er echt schrijnend”, vertelt Nick Van Den Broeck. “Maar we beseffen ook dat hier in onze onmiddellijke omgeving de nood hoog is. Daarom zijn we zelf een inzamelactie gestart. We hopen flink wat centen te kunnen ophalen om zo veiligheidsmaskers, kleding en andere spullen te kunnen kopen. Er wordt dag in dag uit gewerkt in erbarmelijke omstandigheden, met primitieve middelen.”

Open kaart

De vier beseffen dat zomaar geld inzamelen misschien een een beetje vreemd overkomt en daarom spelen ze ook open kaart. Op sociale media delen ze de bedragen die ze ontvangen, net als foto’s van de bestelde materialen. “Zodra we spullen kunnen gaan leveren zullen we ook daarvan foto’s online plaatsen zodat iedereen weet dat we het geld echt wel goed besteden.”

Meer info kan je hier vinden.