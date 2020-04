Vrachtwagenchauffeur gekneld na botsing op brug over E34 Jef Van Nooten

02 april 2020

15u25 0 Turnhout Twee vrachtwagens zijn donderdagmiddag rond 14.10 uur op elkaar gebotst op de Steenweg op Diest in Turnhout.

Het ongeval gebeurde bovenop de brug over de E34. Een vrachtwagenchauffeur reed er achteraan in op zijn voorligger. De chauffeur zat gekneld in zijn cabine. Hij moest door de brandweer worden bevrijd, maar eenmaal die klus geklaard was, bleken de verwondingen mee te vallen. De chauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.