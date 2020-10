Vrachtwagen vol oud papier kantelt in Turnhout Jef Van Nooten

05 oktober 2020

07u35 0 Turnhout Op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan met de Steenweg op Oosthoven is maandagochtend kort voor 6 uur een vrachtwagen gekanteld.

Het gaat om een vrachtwagen die geladen was met oud papier. Die lading kwam op de rijbaan terecht. De vrachtwagen ramde bij dat ongeval ook een verkeerslicht waardoor de verkeerslichten op het kruispunt buiten werking zijn getreden. “Het belooft een lastige ochtendspits te worden. Kies eventueel een alternatieve route”, waarschuwt de politie in Turnhout.

De chauffeur van de vrachtwagen werd door de brandweer uit zijn cabine gehaald. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.