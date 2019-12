Vrachtwagen vat vuur in Slachthuisstraat Jef Van Nooten

17 december 2019

19u30

De brandweer in Turnhout werd dinsdagavond opgeroepen voor een brand in de Slachthuisstraat. Een vrachtwagen had er vuur gevat. Volgens een buurtbewoner had de vrachtwagen technische problemen gekregen. De chauffeur zette de vrachtwagen daarop aan de kant met vier pinkers op. Even nadat de chauffeur was weggewandeld, heeft het motorblok dan vuur gevat. Door de vlammen raakte ook de cabine van de vrachtwagen beschadigd. Bij het incident raakte niemand gewond.