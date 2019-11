Vrachtwagen rijdt kind (14) aan op Ring Jef Van Nooten

12 november 2019

Een vrachtwagen heeft dinsdagochtend rond 8.25 uur een kind aangereden op de Noord-Brabantlaan in Turnhout. Het slachtoffer was een 14-jarige jongen die de Noord-Brabantlaan wilde oversteken met zijn fiets. De jongen, H.P. uit Oud-Turnhout, raakte gewond aan bekken en benen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.