Vrachtwagen rijdt fietser aan op brug over E34 Jef Van Nooten

21 januari 2020

16u39

Een 50-jarige vrouw is dinsdagvoormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Diest in Turnhout. Het slachtoffer, M.M., werd bovenop de brug over de E34 op haar fiets aangereden door een vrachtwagen die van de autosnelweg kwam. De 53-jarige vrachtwagenchauffeur had de fietsster niet opgemerkt. Het slachtoffer werd gewond naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.