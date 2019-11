Vrachtwagen ramt auto op Parklaan: bestuurster gewond Jef Van Nooten

04 november 2019

De 45-jarige V.C. uit Turnhout is maandagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Parklaan in Turnhout. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de verkeerslichten aan het Stadspark. Het slachtoffer stond met haar auto stil aan het rode licht. Een vrachtwagenchauffeur merkte de stilstaande auto te laat op en reed achteraan in op de wagen van V.C. De chauffeur verklaarde achteraf dat hij verblind was door de laaghangende zon. De autobestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.