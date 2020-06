Voorwaardelijke celstraf voor messteek aan liefdesrivaal Jef Van Nooten

22 juni 2020

12u09 0 Turnhout Een 44-jarige man uit Turnhout heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar gekregen nadat hij zijn liefdesrivaal met een mes in de buik had gestoken. “De intentie tot doden is niet bewezen”, oordeelt de rechtbank.

De steekpartij deed zich op 6 augustus vorig jaar voor in de Waterheidestraat in Turnhout. Het slachtoffer trok die dag naar de woning van de 44-jarige T.V. Hij wilde zijn ex-vriendin zien. De vrouw had intussen een relatie aangeknoopt met T.V. Het kwam tot een ruzie waarbij het slachtoffer met een mes in de buik werd gestoken. Het mes ging 5 centimeter diep en raakte de lever van het slachtoffer.

Valse verklaring

Meteen na de feiten gaf T.V. aan de politie toe dat hij met het mes had gestoken. Nadien trok hij die verklaring terug in en beweert hij dat zijn toenmalige vriendin de messteek had gegeven. Hij zou aanvankelijk een valse verklaring hebben afgelegd om de vrouw te beschermen. Volgens de rechter zijn er toch genoeg bewijzen dat het wel degelijk T.V. was die het mes hanteerde.

Doodslag

De rechter ziet echter geen bewijzen voor de intentie tot doden. De kwalificatie ‘poging tot doodslag’ wordt daarom afgezwakt tot het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man krijgt er een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar voor. Om niet effectief achter de tralies te vliegen, moet T.V. zich laten behandelen voor zijn alcohol- en druggebruik.