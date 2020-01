Voormalig Turnhouts stadsarchivaris Harry de Kok (75) overleden Jef Van Nooten

02 januari 2020

09u16 0 Turnhout In Turnhout is voormalig stadsarchivaris Harry de Kok overleden. Hij vervulde de functie 36 jaar lang. Harry de Kok overleed op 75-jarige leeftijd.

Harry de Kok overleed op 30 december in het ziekenhuis in Turnhout. Hij werd geboren in oktober 1944. Op 28-jarige leeftijd werd hij aangesteld als stadsarchivaris in Turnhout. Hij bleef die functie 36 jaar lang uitoefenen tot aan zijn pensioen. Tijdens zijn loopbaan als Turnhoutse stadsarchivaris heeft hij het stadsarchief gemoderniseerd en uitgebreid met een leeszaal. Harry de Kok richtte ook een opleiding voor stadsgidsen in, en de verschillende museums in Turnhout zagen hun collecties uitbreiden dankzij Harry de Kok.

Harry de Kok was ook bestuurslid van geschied- en oudheidkundige kring Taxandria. Zijn uitvaartplechtigheid vindt op donderdag 9 januari om 11.30 uur plaats in de Sint-Pieterkerk op de Grote Markt in Turnhout.