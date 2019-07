Voor bijna 21.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd tijdens controleactie Toon Verheijen

15 juli 2019

De politie Regio Turnhout heeft samen met de Vlaamse Belastingsdienst een controleactie gehouden op de Parklaan in Turnhout. Er werd in totaal voor 20.380 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Twee voertuigen werden getakeld omdat de bestuurders de boete niet konden betalen. Een andere bestuurder moest voor vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren omdat hij drugs had gebruikt achter het stuur. Twee andere bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze geen rijbewijs hadden.