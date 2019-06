Voor 37ste keer Stadsparkfeesten: “Groot geworden dankzij de vele vrijwilligers Jef Van Nooten

05 juni 2019

19u44 0 Turnhout Tijdens het Pinksterweekend vindt de 37ste editie van de Stadsparkfeesten in Turnhout plaats. Het evenement lokt ieder jaar een massa volk. Dat de Stadsparkfeesten zo groot zijn geworden, is volgens het stadsbestuur te danken aan de vele vrijwilligers.

De Stadsparkfeesten starten vrijdagavond met een loopwedstrijd. De dagen nadien staan er onder meer muziekoptredens, straattheater en een fairtradepicknick op het programma. Verschillende Turnhoutse verenigingen geven ook demonstraties. Zondag vindt er een grote rommelmarkt plaats, en ook de miniatuurtreintjes blijven een topattractie tijdens de Stadsparkfeesten.

Wie een bezoek brengt aan de miniatuurtreintjes loopt er wellicht Dani Bellemans tegen het lijf. Hij is één van de vele vrijwilligers die de Stadsparkfeesten mee dragen. Hij stond in 1981 mee aan de wieg van de Stadsparkfeesten. “We organiseerden toen met de Stoomgroep de allereerste Stoomdag. Dat was toen nog aan de Warande”, herinnert Dani Bellemans zich. “Na afloop, letterlijk tussen pot en pint, werd erover nagepraat met een paar Turnhoutenaren die destijds veel in beweging konden zetten zoals Toon De Preeuw, André Van Zummeren en Rob Verschueren. Zij hadden het idee om een groot publieksevenement te organiseren in het Stadspark om geld in te zamelen. Daaruit kwam dan het voorstel om dat samen te doen. De treintjes trekken veel volk en een groot feest zal ook veel volk trekken, daar heeft iedereen baat bij. Zo ontstond het idee van de Stadsparkfeesten. Er werd ineens ook een vaste datum gekozen: het lange pinksterweekend leek de ideale periode. Er zijn jaren geweest waarin tijdens dat weekend de regen met bakken uit de hemel viel, maar niets drukte de pret.”

In 1982 werd de eerste editie van de Stadsparkfeesten georganiseerd. “Het stadsbestuur vroeg en kreeg onmiddellijk veel hulp van verenigingen om het Stadspark te vullen met kraampjes, muziekoptredens, attracties en straatanimatie. Sinds twee jaar organiseren de Turnhout Tigers de Stadsparkfeesten. Het ijshockeyteam werkt daarvoor samen met de dienst Evenementen van Stad Turnhout. Zij coördineren de vrijwilligers en leiden alles in goede banen”, zegt schepen voor Evenementen Els Baeten.

Meer info over de Stadsparkfeesten vind je op www.facebook.com/Stadsparkfeesten .