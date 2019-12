Voetganger (81) overleden na aanrijding door vrachtwagen Wouter Demuynck

23 december 2019

22u00 1 Turnhout Aan het kruispunt van Graatakker en Papenbruggestraat in Turnhout is maandagnamiddag rond 17.40 een voetganger aangereden door een vrachtwagen. De man, H.D. (81) uit Turnhout, overleefde de klap niet.

De vrachtwagen kwam vanuit het centrum via Graatakker en reed richting de ring van Turnhout. Er was een file ontstaan en daardoor stond de vrachtwagen halverwege op het zebrapad stil. “De voetganger is vlak voor de vrachtwagen beginnen oversteken, maar daarna is het licht voor het verkeer op groen gesprongen. Bij het vertrekken heeft de vrachtwagenchauffeur de man niet gezien”, klinkt het bij de politie regio Turnhout.

Door het ongeval was Graatakker ter hoogte van Papenbruggestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.