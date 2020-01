Voetbalvrienden van VK Schorvoort huldigen André Luyten (75) Toon Verheijen

26 januari 2020

14u20 2 Turnhout VK Schorvoort, een vriendenploeg die toch meer dan regelmatig nog een wedstrijdje speelt, vierde afgelopen weekend het vijftigjarig bestaan van de club. André Luyten is al meer dan 40 jaar betrokken bij de club. En nu wilde het toeval dat André ook 75 jaar werd.

Dat bracht de rest van VK op het idee om ook André in de bloemetjes te zetten. Hij kreeg onder meer een ingekaderd voetbalshirt met zijn naam op. “Ik had niets in de gaten”, lacht André. “Noem het maar kinderlijke naïviteit. Ik heb nog altijd geen seconde spijt gehad dat ik er destijds mee begonnen ben. Passie voor het voetbal zeker? En een beetje vreemd want ik ben eigenlijk van Geel. We spelen jaarlijks toch nog altijd een dertigtal matchen te spelen en meestal met 11 (lacht). Ik hoop dat ik het nog lang kan en mag doen.”