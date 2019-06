Vluchtmisdrijf na ongeval met 2,44 promille: 2 jaar rijverbod, 3 jaar alcoholslot en 200 uren werkstraf Jef Van Nooten

20 juni 2019

13u32 5 Turnhout De 37-jarige Mike G. uit Turnhout mag 2 jaar lag geen auto besturen. Wanneer hij nadien slaagt voor zijn rijexamens, moet hij 3 jaar rijden met een alcoholslot in zijn wagen. Het ongeval met vluchtmisdrijf dat hij in dronken toestand veroorzaakte, levert hem ook een werkstraf van 200 uren op. “Hem weer naar de gevangenis sturen biedt geen meerwaarde”, meent de rechter.

Het ongeval waarvoor Mike G. uit Turnhout veroordeeld is, gebeurde in de ochtend van 11 november 2018. De man was de nacht voordien op stap geweest met kameraden. Hij werd dronken thuis afgezet door zijn vrienden. In plaats van in zijn bed te kruipen, besliste Mike G. om achter het stuur van zijn wagen te kruipen. Even later reed hij op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout, ter hoogte van woonzorgcentrum ’t Smeedeshof, een fietser omver nadat hij al 50 meter over het vrijliggende fietspad aan het rijden was.

Zelf kan hij het zich niet herinneren, maar volgens getuigen stapte hij even uit. Niet om zich over het zwaargewonde slachtoffer te ontfermen, maar om naar de schade aan zijn eigen auto te kijken. Nadien zigzagde hij verder naar huis en verstopte zijn auto in de garage. Op basis van een bloedproef die na zijn arrestatie werd afgenomen, berekende een expert dat hij 2,44 promille alcohol in het bloed had op het moment van de aanrijding.

“Niet dronken”

Tijdens zijn proces erkende Mike G. het vluchtmisdrijf, maar hij betwistte de verzwarende omstandigheid dat hij dronken was. Dronkenschap is juridisch gezien niet hetzelfde als alcoholintoxicatie. De rechter veegt die bewering van tafel en acht G. toch schuldig aan dronken rijden. De rechter baseert zich niet alleen op het alcoholpercentage – 9% van de mensen is immers niet dronken bij 2,44 promille – maar ook op het feit dat Mike G. compleet in de war was. Hij verklaarde na zijn arrestatie dat hij in zijn auto was gekropen om zijn gsm op te halen die hij vergeten was bij een vriend in Dessel. Achteraf bleek dat hij zijn gsm gewoon bij zich had. Meer nog: kort na zijn vertrek thuis is de gsm op één of andere manier uit de auto gevallen. Het toestel werd na zijn arrestatie teruggevonden op de Ring in Turnhout. Eenmaal terug thuis na het ongeval reed hij in zijn garage ook over zijn eigen fiets zonder het te merken.

Voor het ongeval met vluchtmisdrijf in dronken toestand krijgt Mike G. een werkstraf van 200 uren opgelegd. “Na zijn arrestatie heeft hij enkele dagen de binnenkant van de gevangenis gezien. Het heeft geen meerwaarde om hem naar daar terug te sturen”, motiveert rechter Koen Willebrords de werkstraf.

Rijexamen opnieuw

De politierechter geeft G. ook een rijverbod van 2 jaar. Om nadien terug te mogen rijden, moet hij slagen voor zijn praktisch en theoretisch rijexamen, èn voor medische en psychische proeven. “Ik leg hem ook een alcoholslot voor 3 jaar op. Dat gaat pas in van zodra hij na die twee jaar rijverbod terug met de wagen rijdt.”

Een geldboete zoals gebruikelijk is, krijgt Mike G. niet opgelegd. Omdat hij al zwaar financieel gestraft wordt. Het alcoholslot kost veel geld, en nu Mike G. schuldig is bevonden aan dronkenschap achter het stuur komt de verzekeringsmaatschappij niet meer volledig tussen. Hij zal daardoor tot 31.000 euro aan schadevergoedingen zelf moeten ophoesten. “Ik geef daarom geen boete. Het moet betaalbaar blijven voor hem”, besluit de rechter.