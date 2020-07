Vlaams parlementslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) krijgt poederbrief in de bus Wouter Demuynck

18 juli 2020

13u02 0 Turnhout Reccino Van Lommel, gemeenteraadslid in Turnhout en Vlaams parlementslid namens Vlaams Belang, heeft zaterdag bij hem thuis een poederbrief ontvangen. Het is nog onduidelijk of de inhoud gevaarlijk is en of er een link is met de poederbrieven die politici van Vlaams Belang en N-VA anderhalve week geleden in de bus kregen.

De poederbrief zat zaterdag bij de Vlaams Belanger in de brievenbus, zo bevestigt Rudy Remijsen van de lokale politie Regio Turnhout. “De federale politie heeft de brief meegenomen, er zal nu onderzocht worden wat er in de enveloppe zat. Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.”

Link met eerdere poederbrieven?

Tien dagen geleden ontvingen verschillende politici van Vlaams Belang en eentje van N-VA ook al een poederbrief. Enkelen daarvan werden al onderzocht en bleken een ongevaarlijke substantie te bevatten. De politie onderzoekt alle brieven. Het is onduidelijk of er een link is tussen de brief van zaterdag in Turnhout en de brieven die vorige week werden verspreid.