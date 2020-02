Vlaams Belang vraagt referendum over circulatieplan: “Draagvlak is veel kleiner dan stad beweert” Jef Van Nooten

27 februari 2020

11u21 2 Turnhout Oppositiepartij Vlaams Belang roept het stadsbestuur van Turnhout op om in juni of september een referendum te organiseren over het nieuwe circulatieplan . De nieuwe verkeerssituatie zal dan een jaar van kracht zijn. "Uit de vele reacties blijkt dat het draagvlak veel minder is dan dat het stadsbestuur beweert", zegt Reccino Van Lommel.

De beslissing van het stadsbestuur om het nieuwe circulatieplan rond Turnova definitief te bestendigen, beroert de gemoederen in Turnhout. De beslissing heeft voorstanders, maar krijgt van andere inwoners ook felle kritiek. Oppositiepartij Vlaams Belang stelt voor een referendum te organiseren. Want als de stad dan toch zo zeker is dat dit circulatieplan een groot draagvlak heeft, kan ze er volgens Vlaams Belang niks op tegen hebben om de hele bevolking te bevragen. “De bevraging die er is geweest (bij 850 buurtbewoners, ondernemers en scholieren, red.) is relatief eenzijdig gebeurd”, zegt Reccino Van Lommel, fractieleider van Vlaams Belang in Turnhout. “De bevraging neigt vooral naar de voordelen voor voetgangers en fietsers, maar houdt te weinig rekening met een vlotte doorstroming van het verkeer.”

Handelaars

Vlaams Belang is onder meer bezorgd over de bereikbaarheid van de handelaars in Turnhout. “Daar wordt veel te weinig mee gedaan. Het is absoluut belangrijk dat ook mensen van buiten Turnhout vlot de weg naar onze stad kunnen vinden. En dat is op deze manier zeker niet gegarandeerd”, vervolgt Van Lommel.

Draagvlak

Het schepencollege heeft beslist om het circulatieplan dat sinds juli van kracht was definitief in te voeren. De goedkeuring door de gemeenteraad – door meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Groen en sp.a – wordt maandagavond waarschijnlijk een formaliteit. Of toch niet? Oppositiepartij Vlaams Belang wil de meerderheidspartijen overtuigen om in te stemmen met een volksraadpleging. “Uit de vele reacties die wij dagelijks krijgen van veel Turnhoutse inwoners, stellen we vast dat het draagvlak er veel minder is dan dat het stadsbestuur beweert”, zegt Van Lommel. “Maar als het college dan toch zo zeker is van zijn stuk, dat men de bevolking dan bevraagt. Zodat alle inwoners van de stad zich er over kunnen uitspreken.”

Voorstel

Vlaams Belang wil het referendum niet afdwingen via het verzamelen van handtekeningen. “We hopen dat het stadsbestuur er zelf mee instemt. Daarom brengen we op de gemeenteraad van maandagavond een voorstel om in juni of september – wanneer de maatregelen één jaar van kracht zijn – een volksraadpleging te organiseren.”

Chaos

Oppositieraadslid Peter Roes (TIM) maakt zich in het nieuwe circulatieplan vooral zorgen over het kruispunt van de Grote Markt met du Baron du Fourstraat. “Dat kruispunt is ’s morgens één grote chaos.”

Pijnpunt

Oppositiepartij Open VLD heeft een dubbel gevoel bij het circulatieplan. “Bij een aantal ‘knippen’ heb ik het gevoel dat ze goed zijn, zoals die in de Beekstraat. Maar bijvoorbeeld bij de knip in de Kwakkelstraat stel ik me vragen bij de gevolgen er van”, zegt Bart Voordeckers (Open VLD). “Ook de leesbaarheid is een pijnpunt. Als je voor de eerste keer in Turnhout komt, heb je geen idee meer waar je bent. Met dit circulatieplan maak je van de Patersstraat een tweede Warandestraat. Als je een bepaald punt gepasseerd bent, kan je niet anders dan door die straat te rijden.”

Ring

Wout Schafraet (PVDA) vraagt zich af of er bij de evaluatie van het circulatieplan ook rekening is gehouden met de gevolgen voor de Ring. “Als er in de stad wat minder verkeer is, maar meer op de Ring dan heb je uiteindelijk iet veel gewonnen.”