Vlaams Belang vraagt harde aanpak voor bedreigingen aan bushaltes Grote Markt Jef Van Nooten

10 september 2019

16u28 0 Turnhout Het Vlaams Belang in Turnhout gaat op de volgende gemeenteraad de situatie aan de bushaltes op de Grote Markt aankaarten. “Alle krachten moeten ingezet worden om deze onwaarschijnlijke toestanden een halt toe te roepen”, zegt Reccino Van Lommel.

Eerder deze week kon u lezen hoe de politie na schooltijd het toezicht gaat verhogen aan de bushaltes op de Grote Markt. Regelmatig worden scholieren daar bedreigd en geïntimideerd door groepjes jongeren. De meter van één van de slachtoffers getuigde in Het Laatste Nieuws, en de politie kreeg recent ook meldingen van nog andere slachtoffers. “Het Vlaams Belang zal over deze zaak interpelleren op de eerstvolgende gemeenteraad en eisen dat alle krachten worden ingezet om deze onwaarschijnlijke toestanden een halt toe te roepen. Dergelijke toestanden mogen in Turnhout nooit kunnen”, zegt gemeenteraadslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang).

Wij zullen dan ook oproepen dat de politie - eventueel in burger - hier een tandje bijsteekt, dat de camera’s op de markt operationeel zijn en dat ook burgers niet zullen aarzelen om bij onregelmatigheden aan de bushaltes of elders dit onmiddellijk te melden bij de politie en de overheid. Tevens vragen wij dat alles zal gedaan worden om overtreders hard aan te pakken met afdoende straffen. De tijd van preventieve praatjes is voorbij.”