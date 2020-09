Vlaams Belang laat automobilisten claxonneren tegen Vivaldi Jef Van Nooten

28 september 2020

12u15 0 Turnhout Vlaams Belang in Turnhout heeft tijdens het weekend een protestactie gevoerd tegen de Vivaldi-coalitie. Met een groot spandoek riep de partij op om te claxonneren.

De partijleden van Vlaams Belang trokken met hun spandoek van 1,5 op 7 meter naar het kruispunt van de Ring met de Steenweg op Gierle. De partij protesteerde omdat de Vivaldi-coalitie een anti-Vlaamse en anti-rechtse regering zou zijn. “Een uur lang klonk er in de buurt bijna niks anders dan luid getoeter”, zegt fractieleider en Vlaams parlementslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Dat onze oproep zoveel navolging kreeg door deze vele honderden automobilisten bewijst wat we al langer wisten: Ook Turnhout moet niks weten van deze coalitie. Op 26 mei 2019 koos de Vlaming voor een radicaal ander beleid. De kiezer stemde overtuigend voor een rechtse en Vlaamse afslag. Met deze Vivaldi-monstercoalitie krijgen we echter exact het omgekeerde.”