Vlaams Belang krijgt geen bewakingscamera’s aan Begijnhof Jef Van Nooten

26 mei 2020

14u03 1 Turnhout Oppositiepartij Vlaams Belang pleit er voor om bewakingscamera's te hangen aan de ingangen van het Begijnhof in Turnhout. De vraag komt er na een recente aflevering van Faroek waarbij een straatroof in het Begijnenhof werd belicht. Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag.

Gemeenteraadslid Jan Van Steenbergen (Vlaams Belang) lanceerde het voorstel maandagavond tijdens de (digitale) gemeenteraad. Hij stelde voor om bewakingscamera’s te plaatsen aan de ingangen van het Begijnhof, zowel in de Begijnenstraat als aan bet Beggaplein. Onder andere omdat er veel oudere – en dus kwetsbare – mensen wonen, maar ook omdat de historische structuur van het Begijnhof zich leent tot het verdekt opstellen van straatcriminelen om zo voorbijgangers ongezien te kunnen benaderen. “Meerdere bewoners van het Begijnhof zijn zich sinds de overval van 20 januari ook onveiliger gaan voelen”, aldus Jan Van Steenbergen.

Veiligheidsgevoel

De meerderheidspartijen beslisten om niet in te gaan op de vraag voor bewakingscamera’s aan het Begijnhof. Uit cijfers blijkt immers dat er weinig criminele zaken gebeuren. Vlaams Belang is teleurgesteld. “We moeten het onveiligheidsgevoel aanpakken”, zegt Jan Van Steenbergen. “Mensen durven er ‘s avonds niet buiten te komen. Veiligheid was een belangrijke pijler die door de Turnhoutse kiezer naar voren werd geschoven. Investeren in veiligheid is voor het Vlaams Belang dan ook een absolute prioriteit. Voor een studie naar een Turnhouts klimaatplan legt de stad graag 242.000 euro op tafel, terwijl een euro wordt omgedraaid als het om veiligheid gaat.”