Vlaams Belang dwingt gemeenteraad Turnhout tot urenlange (en overbodige) stemming: “Stad op kosten gejaagd” Jef Van Nooten

08 oktober 2019

01u47 2 Turnhout Wat een farce maandagavond op de gemeenteraad in Turnhout. Meer dan 3 uur aan één stuk moesten de 35 raadsleden alleen ‘ja’, ‘nee’ of ‘onthouding’ antwoorden. Aanleiding was het agendapunt over de uitbreiding van de zone 30 in Turnhout. Op vraag van Vlaams Belang werd er niet alleen per straat afzonderlijk gestemd, maar volgde voor elke straat ook nog eens een stemming per gemeenteraadslid in plaats van per partij. “Vlaams Belang jaagt de inwoners zo op kosten”, klinkt het bij de andere partijen.

Eerst even de inhoudelijke discussie. Het stadsbestuur van Turnhout maakte vorige week bekend dat de zone 30 in de stad uitgebreid zou worden met 150 straten. Van zodra die maatregel van kracht is, mag er in 85% van de Turnhoutse straten niet sneller worden gereden dan 30 kilometer per uur. De gemeenteraad maandagavond begon met een interessante discussie. Vlaams Belang maakte daarin duidelijk waarom de partij tegen de geplande uitbreiding van de zone 30 is. “De zone 30 is in het verleden stelselmatig ingevoerd. Eerst een paar straten, dan een paar buurten”, vertelde Reccino Van Lommel. “Dat gebeurde zonder enige visie. Wij noemden het toen al het sluipende groene gif. Dat gif heeft nu totaal toegeslagen. Volgens ons is hier geen draagvlak hiervoor. We begrijpen dat de binnenstad veilig moet zijn voor iedereen, maar zomaar een zone 30 invoeren in heel de stad is een brug te ver.”

Fietspaden

Oppositiepartijen Open VLD, TIM en PVDA toonden zich wel voorstander van de uitbreiding voor zone 30. Bart Voordeckers (Open VLD) stelde zich wel vragen bij het nut van een zone 30 in een paar vooropgestelde straten. “De plaats van de fietser op de weg moet de snelheid bepalen. Als er aparte fietspaden zijn, is een zone 30 niet nodig, anders wel. Als je zone 30 invoert, is het ook belangrijk dat die straten ‘zone 30’ uitademen. Anders nodig je uit om toch sneller te rijden.” Luc Debondt van TIM haalde aan dat zijn partij de zone 30 steunt, maar hij betreurt het dat de oppositie vooraf geen inbreng kreeg in de keuze van straten. Ook PVDA steunt de uitbreiding van de zone 30. “Dat komt de veiligheid ten goede. Het is vreemd dat de partij die altijd de veiligheid van de Vlamingen predikt (Vlaams Belang, red.) kritiek heeft op de uitbreiding van de zone 30”, vertelde Wout Schafraet.

Geschorst

Tot zover het ‘debat’. Daarna begon het poppenspel. Gemeenteraadsvoorzitter Peter Segers (sp.a) stelde voor om over alle 150 straten tegelijk te stemmen. Om tijd uit te sparen zodat de overige agendapunten nog behandeld zouden kunnen worden. Maar oppositiepartij Vlaams Belang ging niet akkoord. Meer nog: de partij wilde niet alleen over de 150 straten afzonderlijk stemmen, maar eiste ook voor elke straat ook een hoofdelijke stemming. Honderdvijftig keer moest gemeenteraadsvoorzitter Peter Segers de 35 namen van de gemeenteraadsleden afroepen, waarop de raadsleden dan ‘ja’, ‘nee’, of ‘onthouding’ moesten antwoorden. Een stemming die maar liefst 3 uur duurde en waarvan iedereen vooraf al de uitslag kende. Gevolg: de stemming over de zone 30 duurde zo lang dat de resterende agendapunten maandagavond niet meer behandeld konden worden. De gemeenteraadszitting werd immer geschorst omdat het te laat was om nog door te gaan. Behalve het Vlaams Belang stonden alle partijen op hun achterste poten. ‘Een ongelooflijke schertsvertoning’, ‘kinderachtig’ en ‘antipolitiek’ waren een paar van de vele verwensingen die aan het adres van Vlaams Belang te horen waren. “Vlaams Belang jaagt de inwoners van Turnhout op deze manier ook op kosten”, klonk het nog bij de meerderheidspartijen. “Voor het resterende deel van de gemeenteraad op dinsdagavond moeten er geen zitpenningen betaald worden. Maar door deze overbodige stemming kan de ook OCMW-raad pas dinsdag plaatsvinden, en daar moeten wel extra zitpenningen voor betaald worden. Dat kost de stad zo’n 7.000 euro. Daar komen dan nog eens de kosten bij voor het extra werk van ons stadspersoneel.”

Soepeler

Ondanks de verontwaardiging verdedigt Reccino Van Lommel zijn eis tot hoofdelijke stemming van de 150 afzonderlijke straten. “Als men nu hieruit zou leren dat men ons en de andere oppositiepartijen voortaan eens ernstig gaat behandelen, dan is dat winst voor de kwaliteit van de gemeenteraad. Wanneer men zich soepeler opstelt tegenover de oppositie, zullen wij de regels ook soepeler toepassen”, aldus Van Lommel.