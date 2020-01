VIP-tickets voor André Hazes op Warandeplein (voorlopig) uitverkocht Jef Van Nooten

20 januari 2020

19u34 0 Turnhout Vzw De Nacht heeft de VIP-verkoop voor het optreden van André Hazes op het Warandeplein stop gezet. De beschikbare VIP-tickets zijn uitverkocht. In totaal zijn al meer dan 2.000 tickets verkocht.

André Hazes staat op vrijdag 26 juni met zijn liveband op het Warandeplein. Vijf maanden voor het festival zijn al meer dan 2.000 tickets de deur uit en wordt de VIP-verkoop stop gezet. “Mensen die nog interesse hebben om als VIP-gast deze unieke avond bij te wonen, registreren we op een wachtlijst. We contacteren hen als blijkt dat we - na het bouwen van onze festivalsetting - meer VIP-ruimte beschikbaar zouden hebben”, zegt organisator Willy Van Geirt. “Het is ongelofelijk hoe men in Turnhout en de brede regio uitkijkt naar de komst van André. We zijn heel blij dat we hem voor de eerste editie van ‘De Nacht’ konden strikken en we zijn ervan overtuigd dat de belangstelling de komende weken alleen maar zal blijven groeien.”

De Nacht is de opvolger van ‘De Nacht van de Gasthuisstraat’ en vindt niet meer plaats op de Grote Markt, maar op het Warandeplein.