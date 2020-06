Vijf extra studierichtingen voor Talentenschool Turnhout: “Freinetpedagogie is uniek in de regio” Jef Van Nooten

05 juni 2020

09u58 0 Turnhout De Talentenschool in Turnhout kan haar studieaanbod sterk uitbreiden. Vanaf september kunnen leerlingen van het 2de middelbaar kiezen voor ‘Freinetpedagogie’. “Dit aanbod kunnen we uniek aanbieden in de regio”, zegt directeur Wesley Wouters. Daarnaast komen er ook vier 7de specialisatiejaren bij zoals hotelreceptionist.

Talentenschool Turnhout kende een sterke groei de voorbije jaren en heeft daardoor groen licht gekregen om het studieaanbod verder uit te breiden. Zo kunnen leerlingen in het tweede jaar A-stroom vanaf september kiezen voor de basisoptie Freinetpedagogie. “Samen met tien andere secundaire scholen in Vlaanderen mogen we vanaf volgend schooljaar de basisoptie Freinetpedagogie inrichten”, zegt directeur Wesley Wouters. “Dit aanbod kunnen we uniek aanbieden in de regio en vormt dan ook een bekroning voor onze jarenlange inspanningen voor innovatief onderwijs in Turnhout. Hiernaast kunnen onze leerlingen in het tweede jaar nog kiezen uit acht andere (reeds bestaande, red.) basisopties, waarvan twee uniek in de regio.”

Zonder ervaring

Voor het nieuwe leerplan van de richting Freinetpedagogie ging Talentenschool Turnhout te raden bij Freinetschool De Regenboog en enkele andere secundaire scholen die ervaring hebben met Freinet. “Bovenop de basisvorming waarbij we reeds inzetten op inspraak, zelfgestuurd leren en onderzoek, zullen leerlingen in het tweede jaar vijf uur per week een verdere verdieping krijgen van enkele Freinettechnieken”, vervolgt directeur Wesley Wouters. “Zo zullen leerlingen op basis van onderzoek verschillende studiedomeinen kunnen verkennen, zodanig dat ze vanaf het derde jaar een onderbouwde studiekeuze kunnen maken. Verder maken de leerlingen onder andere kennis met expressie- en debattechnieken en democratische besluitvorming.” Alle leerlingen kunnen de basisoptie Freinetpedagogie kiezen, zowel leerlingen met ervaring in methodeonderwijs als leerlingen zonder die ervaring.

Vlotte overgang

In De Regenboog, de lagere school volgens de Freinetpedagogie, wordt enthousiast gereageerd op deze uitbreiding van het studieaanbod bij Talentenschool Turnhout. “Met dit aanbod kunnen onze leerlingen vanaf volgend schooljaar van 2,5 jaar tot 14 jaar Freinetonderwijs volgen op onze campus”, zegt Tinneke Gielen, directeur van Freinetschool De Regenboog. “De afgelopen maanden en de komende weken bekijken we samen met het team van Talentenschool Turnhout welke inhoudelijke voorbereidingen verder getroffen moeten worden zodat dat we een vlotte overgang kunnen garanderen van de lagere naar secundaire school.”

Specialisatiejaren

Talentenschool Turnhout kan vanaf september ook vier bijkomende 7de specialisatiejaren BSO aanbieden: Algemeen voorbereidend leerjaar (voorbereiding op hoger onderwijs), Hotelreceptionist (duaal), Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (duaal) en Offsetrotatie- en flexodrukker (duaal).