Vijf duurzame burgerinitiatieven ontvangen 32.000 euro: van oesterzwammen kweken in koffiedik tot groenstroominstallatie op scoutskamp Wouter Demuynck

05 juli 2019

21u44 0 Turnhout In samenwerking met Be Planet, een stichting van openbaar nut, heeft het Turnhoutse stadsbestuur zich geëngageerd om vijf duurzame burgerinitiatieven financieel te ondersteunen voor een totaalbedrag van 32.000 euro. Burgers, bedrijven en verenigingen konden allerlei plannen indienen om van Turnhout een klimaatbestendige en duurzame stad te maken.

Be Planet gaat in verschillende steden en gemeenten op zoek naar initiatieven rond milieu, duurzaamheid en energie. Een half jaar geleden nam de organisatie contact op met de stad Turnhout om op dat vlak een samenwerking aan te gaan. “Zo werd er eind maart een oproep gedaan naar de Turnhoutenaars om projecten in te dienen rond de thema’s voeding zonder zure nasmaak, natuur en groen in de stad, schone energie en circulaire economie. Twaalf dossiers werden ingediend en daaruit koos de jury vijf laureaten die financiële steun krijgen om hun project verder uit te werken”, zegt schepen van Duurzaamheid Astrid Wittebolle (Groen). Samen krijgen ze 32.000 euro dankzij een financiële inbreng van het stadsbestuur en Elia, een partner van Be Planet.

De vijf laureaten werden vrijdag bekendgemaakt in de Stadsboerderij van Turnhout. Zo willen de scouts van Sint-Lucas met een subsidie van 3.500 euro de voetafdruk van hun kampen verlagen door een mobiele groenstroominstallatie te gebruiken in plaats van dieselgeneratoren. Dat doen ze door afgedankte zonnepanelen nieuw leven in te blazen door ze te koppelen aan een off-grid omvormer, die de zonne-energie omzet in elektriciteit voor onder andere koelkasten en een muziekinstallatie.

Imkervereniging De Rosse Bie is van plan om krokusbollen uit te delen aan leerlingen van het vierde leerjaar aangezien krokussen met hun vroege stuifmeelaanbod betere ontwikkelingskansen biedt aan insecten. Daarnaast gaat de vereniging de bijenhal van de Stadsboerderij opfrissen en onderhouden door onder meer de bijenkasten te vervangen. Ze krijgen daarvoor 1.500 euro. Met 10.000 euro gaat coöperatie Campina Energie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zonnepanelen op daken van Turnhoutse verenigingen te leggen. Daarnaast onderzoeken ze of een project zoals ‘Gent zonnestad’ ook naar Turnhout kan vertaald worden.

KMSL Muylenberg, een vzw die mensen met een beperking opvangt, gaat aan hun nieuwbouwproject in de Mermansstraat dan weer een droomtuin aanleggen met focus op ontmoeting, educatie en biodiversiteit. De vzw kan aan de slag met een subsidie van 9.000 euro.

Het opvallendste initiatief is wellicht te vinden bij vereniging Zwam-it van Geert Broeckx en zijn echtgenoot Tine Potters, die 8.000 euro kregen. Zij ontwierpen een doe-het-zelfkit waarmee mensen hun eigen koffiedik kunnen gebruiken voor de kweek van oesterzwammen. “Zo willen we de burger ervan bewust maken dat afval niet afval moet zijn. Met de growkit krijgen ze binding met het product en komen ze in aanraking met de vele toepassingen van circulaire economie: ze verwerken hun eigen afval tot een voedzaam product. Oesterzwammen zijn immers volwaardige vleesvervangers en die lagere vleesconsumptie brengt een vermindering van de CO2-uitstoot met zich mee.”

Het stadsbestuur gaat het project dit najaar evalueren en hoopt om het verder te kunnen zetten en mogelijks uit te breiden.