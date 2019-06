Vierde inbraak in twee weken bij Panorama Zomerbar Jef Van Nooten

14 juni 2019

Dieven hebben voor de tweede keer in enkele dagen een bezoek gebracht aan Panorama Zomerbar in de Bareelstraat in Turnhout.

In totaal is het al de vierde inbraak op twee weken tijd. Eerder deze week konden de dieven er nog 2.000 euro buit maken. Donderdagnacht braken ze opnieuw de kassa open, maar dit keer zat daar geen geld meer in. De dieven ontvreemdden wel gebruiksgoederen zoals chips en drank. Wie iets verdacht gezien heeft, kan de politie verwittigen via 0800 25 101 (optie 1) of via opsporingen@politieregioturnhout.be.