Vier seizoenarbeiders gewond nadat bus tegen boom knalt Jef Van Nooten

11 augustus 2020

20u42 4 Turnhout Op de overgang met Kastelein en Klein Engeland in Turnhout zijn dinsdagavond vier personen gewond geraakt bij een ongeval met een bus. Twee personen raakten zwaargewond, de twee andere slachtoffers liepen slechts lichtere verwondingen op.

Het was rond 17.30 uur toen het ongeval gebeurde. Een bus was met zo’n 25 Oost-Europese seizoenarbeiders terug op weg naar hun verblijfplaats in Kasterlee toen de bestuurder van zijn rijvak afweek. Volgens de eerste vaststellingen deed hij dat om een vrachtwagen uit de tegenovergestelde richting te ontwijken. De buschauffeur week echter te veel uit naar rechts en botste daar tegen een boom. Alle inzittenden van de bus raakten op eigen kracht uit de bus nog voor de hulpdiensten arriveerden. De meeste passagiers bleven ongedeerd, maar twee personen liepen zware verwondingen op, twee anderen raakten zwaargewond.

De bus moest getakeld worden na het ongeval. De weg bleef daardoor een tijd versperd voor het verkeer.