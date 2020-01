Vier gewonden bij ongeval op zwart kruispunt Jef Van Nooten

13 januari 2020



Op het kruispunt van de Parklaan met de Steenweg op Mol in Turnhout zijn maandagochtend vier personen gewond geraakt bij een verkeersongeval. Twee auto’s botsten er kort voor 9 uur op elkaar. In één van de wagens liep zowel bestuurder N.W. (73) uit Turnhout als zijn vrouwelijke passagiers H.M. (71) en W.M. (70) uit Turnhout lichte verwondingen op. In de andere wagen raakte bestuurster P.B. (24) lichtgewond. Het kruispunt aan de Miko is volgens ongevallencijfers het tiende gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen.