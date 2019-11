Vier chauffeurs blazen positief bij alcoholcontroles overdag Jef Van Nooten

21 november 2019

07u56 0 Turnhout Bij een alcoholcontrole in Turnhout zijn woensdag vier bestuurders betrapt op alcohol achter het stuur. De controles vonden al plaats in de namiddag.

“Je zou het niet meteen verwachten op een doordeweekse namiddag, maar bij een alcoholcontrole die we woensdagmiddag tussen 13 uur en 15 uur hielden, net buiten het centrum van Turnhout, legden maar liefst 4 van de bijna 300 gecontroleerde chauffeurs een positieve ademtest af”, klinkt het bij de politie in Turnhout. “Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat alcohol- en drugscontroles in het verkeer nodig blijven, zowel overdag als ‘s nachts. En zélfs op weekdagen.”

De bestuurders die te veel gedronken hadden, moesten 6 uur hun rijbewijs inleveren.