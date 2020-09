Vibo De Ring leidt voortaan ook hulpbakkers op: “Als enige BuSo-school in de provincie” Jef Van Nooten

08 september 2020

13u46 4 Turnhout VIBO De Ring uit Turnhout is gestart met de opleiding ‘Medewerker Bakkerij’. “Het is de enige school voor buitengewoon onderwijs in de provincie Antwerpen die deze opleiding aanbiedt”, zegt directeur Kathleen Cools.

Zowel bakker als bakkershulp zijn al enkele jaren knelpuntberoepen. Het secundair onderwijs van Vibo De Ring in Turnhout speelt daar op in en is als enige secundaire school voor buitengewoon onderwijs in de provincie Antwerpen gestart met het aanbieden van de opleiding ‘Medewerker Bakkerij’. “De aankoop van onder andere een vloeroven, remrijsmachine en kneders vraagt om een serieuze financiële inspanning van de school. Een inspanning die we graag maken omdat we heel wat toekomst ziet in deze nieuwe opleiding”, zegt directeur Kathleen Cools. “Na de opleiding ‘Medewerker Bakkerij’ kunnen de jongeren aan de slag in het normaal economisch circuit als medewerker bij een warme bakker of bij een industriële bakkerij.”

Kennismaking

Voorlopig worden er alleen bakkerijlessen gegeven in het 1ste jaar. Die dienen als kennismaking voor de leerlingen. Op het einde van het 1ste jaar kunnen ze dan kiezen in welke richting ze verder gaan. “Om het leslokaal volledig aan alle hygiëne- en veiligheidsnormen te laten voldoen, zijn er veel infrastructurele aanpassingen gedaan die volledig passen in de start van de nieuwbouw later dit jaar”, aldus nog Kathleen Cools. “Het vak Bakkerij wordt voorlopig enkel aan de eerstejaars aangeboden. In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen om zo op het einde van het schooljaar voor één van de vier richtingen te kiezen. Behalve ‘Bakkerij’ kunnen de leerlingen ook kiezen voor Groenvoorziening en –decoratie, Logistiek onderhoud, en Hout.”

Door voortaan ook de opleiding ‘Bakkerij’ aan te bieden, hoopt de school om meisjes meer tegemoet te komen in hun keuzemogelijkheden.