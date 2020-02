Vete na dodelijk ongeval escaleert op café: broer van doodrijder riskeert celstraf Jef Van Nooten

07 februari 2020

12u09 0 Turnhout Een broer van de man Een broer van de man die op 2 september 2017 zijn buurmeisje Laura (1,5) doodreed in de Taeymanslaan in Turnhout riskeert een gevangenisstraf voor slagen en verwondingen. Als broer van de doodrijder werd hij op café uitgemaakt voor moordenaar. Hij achtervolgde zijn slachtoffer om hem een eindje verderop een pak rammel te geven.

De familie M. is niet geliefd in de Taeymanslaan in Turnhout. Zeker sinds het dodelijke ongeval op 2 september 2017 zijn de buurtbewoners de familie M. liever kwijt dan rijk. Jonathan M. (22) reed die dag zijn 1,5 jaar oude buurmeisje Laura dood toen hij met zijn auto wilde vertrekken. De politierechter veroordeelde hem daarvoor tot twee jaar rijverbod (zes maanden effectief), een gevangenisstraf van zes maanden (drie maanden effectief) en 8.000 euro boete (4.000 euro effectief).

Moordenaar

De vete die door het dodelijke ongeval extra is gevoed in de buurt, escaleerde op 29 maart vorig jaar in café Het Boothuis aan de Nieuwe Kaai. De 26-jarige W.M., broer van Jonathan, gaf een bewoner uit de straat – die in 2017 getuige zou zijn geweest van het ongeval - enkele vuistslagen in het gezicht. “Door het ongeval van mijn broer werd ik te midden van een vol café uitgemaakt voor moordenaar. Dan moet ik me toch niet zomaar laten doen?”, verdedigde hij zich vrijdagochtend tegenover de rechter.

Wassalon

Volgens het openbaar ministerie is er sprake van voorbedachtheid. “Ze zijn elkaar tegen gekomen in het café. Toen het slachtoffer weg ging, is W.M. hem achterna gegaan. Ter hoogte van het wassalon heeft hij slagen toegediend. Hij had intussen tijd om er over na te denken.”

Rustig

De advocaat van W.M. benadrukt dat zijn cliënt werd geprovoceerd. “Hij wilde gewoon rustig iets drinken op het terras van het café toen die man een scène begon te maken. Hij beseft nu dat hij die man niet had moeten achtervolgen en slagen”, zegt meester Wouter Luyckx.

Weerspannigheid

Behalve dit geweld aan de Nieuwe Kaai stond W.M. ook terecht voor weerspannigheid ten aanzien van de politie. In maart 2018 zette de politie in Turnhout een auto aan de kant wegens gevaarlijk rijgedrag. “W.M. was dronken. Hij gedroeg zich geagiteerd en geïrriteerd tegen de agenten. Die wilden hem boeien, maar hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie”, zegt openbaar aanklager Stephanie Chomé. “De man legt de schuld voor zijn agressie te gemakkelijk bij iemand anders. Hij heeft moeite om zijn frustraties te controleren.”

Pizzakoerier

De agenten die in maart 2018 lichtgewond raakten bij de arrestatie van W.M. stelden zich burgerlijke partij tegen de man. Hun advocaat haalde aan dat het al de zoveelste keer is dat de politie in aanraking komt met een telg van de familie M. “De naam M. zal bij u ongetwijfeld een belletje doen rinkelen”, richtte advocaat Kristof Jonckers zich tegen de rechter. “Eén broer heeft een kleuter doodgereden, een andere heeft onlangs een pizzakoerier in elkaar geslagen, en dan nu dit weer.”

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 6 maanden voor W.M., gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing. Vonnis op 6 maart.