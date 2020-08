Verzwakte zwaan uit kanaal gered aan Nieuwe Kaai: “Sterk vermoeden van botulisme” Jef Van Nooten

27 augustus 2020

11u52 1 Turnhout De brandweer en vrijwilligers van Wildlife Taxi Team hebben woensdagavond een zwaan uit het kanaal Dessel-Schoten gered. Het dier was fel verzwakt. “Er is een sterk vermoeden dat het hier over botulisme gaat.”

De vrijwilligers en de brandweer werden opgeroepen naar de Nieuwe Kaai in Turnhout. “Enkele alerte dierenvrienden merkten dat één van de oudere zwanen fel verzwakt was en al enige tijd midden in het kanaal hulpeloos ronddobberde”, klinkt het bij Wildlife Taxi Team Midden-Kempen. “Er is een sterk vermoeden dat het hier over botulisme gaat. Dit is een ziekte waardoor dieren - zoals vissen en watervogels - verzwakken, verlammen en uiteindelijk aan een pijnlijke verdrinkingsdood sterven.”

Giftige stoffen

De brandweer slaagde er in het dier aan wal te krijgen. Een vrijwilliger van Wildlife Taxi Team bracht de zwaan nadien naar het Vogelopvangcentrum Neteland in Herenthout. “Daar kreeg de zwaan de eerste zorgen en word ze gesondeerd zodat er zo veel mogelijk giftige stoffen uit het lichaam weggenomen worden. Het vraagt veel van het dier en de verzorgers, maar wij hopen alvast snel terug op een hereniging met zijn partner en drie jongen.”