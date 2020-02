Verpleegster steelt en vervalst voorschriften: “Verslaafd aan pijnstillers door chronische hoofdpijn” Jef Van Nooten

28 februari 2020

11u45 6 Turnhout Een voormalige verpleegster van AZ Turnhout moest zich vrijdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor valsheid in geschriften. De vrouw stal blanco voorschriften van artsen en maakte hun naamstempels na. Zo kon ze bij de apotheek pijnstillers krijgen waar ze aan verslaafd was.

De 47-jarige vrouw uit Vorselaar had al vele jaren last van chronische hoofdpijn. Ze was er voor in behandeling bij een dokter. Die schreef haar de sterke pijnstiller Oxycodon voor. “Maar ze wilde er meer van hebben”, verduidelijkt de openbare aanklager. “Ze vervalste daarom de voorschriften van de geneesheer.”

Stempels

De vrouw ging nog een stap verder. Ze vervalste niet alleen de voorschriften die ze van haar dokter kreeg, maar stelde ook zelf voorschriften op. “Als verpleegster in AZ Turnhout heeft ze blanco voorschriften gestolen om die dan zelf in te vullen. Ze maakte de naamstempels van dokters na om ze echt te laten lijken.”

Werk

Volgens de advocaat van de vrouw handelde ze in het belang van haar patiënten in het ziekenhuis. “Ze wilde haar werk als verpleegster goed doen, zonder dat ze gehinderd werd door hoofdpijn”, zegt Freddy Mols.

Pijnkliniek

De vrouw zelf benadrukte aan de rechter dat ze niet langer verslaafd is aan de pijnstillers. “Ik ben opgenomen in een pijnkliniek. Momenteel is mijn hoofdpijn onder controle.”

Vonnis op 27 maart.