Vermeende schutter van schietpartij op Merodelei riskeert 15 jaar cel Jef Van Nooten

17 juni 2020

18u22 3 Turnhout Een Surinaamse man riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar. Hij wordt verdacht van Een Surinaamse man riskeert een gevangenisstraf van 15 jaar. Hij wordt verdacht van een moordpoging op de Merodelei in Turnhout.

De moordpoging dateert van 31 mei 2018. Een man werd toen kort na middernacht neergeschoten ter hoogte van café Central Station op de Merodelei in Turnhout. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij sprak een taxichauffeur aan die voor het station stond te wachten om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Kogel



Het slachtoffer werd met een schotwonde in de bovenbuik de spoedafdeling binnengebracht. De kogel doorboorde een van zijn longen. Aanvankelijk was de man erg karig met commentaar. Hij wilde niks tegen de politie zeggen. Niet waar het gebeurd was, en niet wie de schutter was. Zelfs zijn eigen naam wilde hij aanvankelijk niet geven. Hij kreeg daarom de naam ‘patiënt X” opgekleefd in het ziekenhuis. De enige informatie die het slachtoffer wilde geven, was dat de schietpartij in een nachtwinkel had plaatsgevonden en dat de schutter een Surinamer was. Het slachtoffer had een grote som geld op zak. Daardoor ontstonden al snel vermoedens dat de schietpartij tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal was gebeurd.

Later werd het slachtoffer wel spraakzamer en gaf hij de naam van de schutter. De Surinaamse verdachte kon worden opgepakt in zijn appartement in Arendonk.

Afrekening

Volgens het openbaar ministerie was de schietpartij inderdaad een afrekening in het drugsmilieu. De aanklager vraagt een effectieve gevangenisstraf van 15 jaar. De Surinaamse verdacht ontkent elke betrokkenheid en vraagt de vrijspraak. Hij beweert dat het slachtoffer hem onterecht heeft aangeduid als dader en benadrukt dat er geen objectieve bewijzen zijn om de verklaring van het slachtoffer te staven.