Verlaagde snelheid en veilige fietspaden voor Turnhouts industriegebied: “Steeds meer werknemers komen met de fiets” Jef Van Nooten

28 mei 2020

15u15 2 Turnhout De maximumsnelheid in het Turnhoutse industriegebied wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. De snelheidsverlaging komt er volgens de stad mede op vraag van heel wat bedrijfsleiders. “Steeds meer werknemers gebruiken de fiets voor woon-werkverkeer”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. Om diezelfde reden werd ook gestart met de aanleg van veilige fietspaden.

De gemeenteraad in Turnhout heeft het licht op groen gezet voor een uitbreiding van straten in het industriegebied waar maximum 50 km/u is toegestaan. Het gaat om een aantal straten rond de Veedijk en Everdongenlaan. “Wanneer er geen of beperkte fietsvoorzieningen zijn in straten buiten de bebouwde kom, willen we de snelheid verlagen naar maximum 50 per uur. Dit voor de veiligheid van de fietsers”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “Dit wordt ook in verschillende richtlijnen van de Vlaamse overheid aanbevolen.”

Woon-werkverkeer

In het industriegebied Bentel zijn alle straten aangelegd zonder fietspaden en bedroeg de maximumsnelheid reeds 50 km/u. “Nu komen de straten rond Veedijk en Everdongenlaan aan de beurt, mede op vraag van heel wat bedrijfsleiders daar. Meer en meer werknemers gebruiken immers de fiets voor woon- werkverkeer”, aldus nog Marc Boogers.

Straten

Concreet gaat het om Treskesdijk, Industriedijk, Verlorenweg, Schietstandlaan, Bleukenlaan, Bremheidelaan, Grotenhoutlaan, zijstraat Everdongenlaan (ter hoogte van Stadsbedrijven), zijstraat Tieblokkenlaan (toegang naar Amival), Muizenvenstraat, Koeybleuken, Visbeeksraat, Raadsherenstraat en Horzelenstraat.

Fietspaden

Behalve de snelheidsverlaging wil de stad de verkeersveiligheid voor fietsers in het industriegebied ook verhogen door betere fietspaden aan te leggen. We vernieuwen op dit ogenblik de fietspaden in Zierenbosstraat, Tieblokkenlaan en Slachthuisstraat. Deze fietspaden komen vrij van de rijweg te liggen”, besluit Marc Boogers.

Najaar 2021

Deze fietspaden stonden al vele jaren op de planning. “Het betreft een dossier dat een aantal jaren voorbereiding heeft gehad, onder andere omwille van grondverwerweringen. Ik ben blij dat we dit nu kunnen realiseren voor het groeiend aantal mensen dat voor hun woon-werkverkeer de fiets gebruikt.” De aanleg van de fietspaden wordt in het najaar van 2021 afgerond.

