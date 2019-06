Verkeersstromen veranderen drastisch in buurt van Turnova Nieuw verkeersplan komt er door opening van ondergrondse parking voor 430 auto’s Jef Van Nooten

20 juni 2019

06u48 0 Turnhout De verkeersstromen in het centrum van Turnhout zullen er binnenkort volledig anders uit zien. Op 1 juli opent de ondergrondse parking voor 430 auto’s onder Turnova. Om de omgeving van Turnova leefbaar te houden, worden starten geknipt, voetgangerszones ingevoerd en rijrichtingen veranderd. “De proefopstelling zal in het najaar geëvalueerd worden”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

Automobilsten die bij wijze van spreken blindelings naar hun bestemming rijden in het centrum van Turnhout moeten vanaf juli uit hun doppen kijken. De verkeerscirculatie in de ruime omgeving van Turnova gaat drastisch veranderen. Aanleiding is de opening van de ondergrondse parking van Turnova met 430 parkeerplaatsen en 230 fietsenstallingen. “Het stadsbestuur wil de leefbaarheid van de buurt verhogen en voert hiervoor een nieuw verkeersplan in rond Turnova”, verklaart schepen Marc Boogers (Groen).

Ingrepen

Wat verandert er concreet? Eén van de belangrijkste ingrepen is dat de Baron du Fourstraat een voetgangerszone wordt tussen het Academieplein aan de Kunstencampus en het Heilig Graf. Alleen fietsers en bussen van De Lijn kunnen er dan nog passeren. Vanaf de Grote Markt naar de Ring rijden, wordt dus onmogelijk via de Baron du Fourstraat. “Automobilisten die uit de Turnovaparking komen, slaan linksaf in de Baron Frans du Fourstraat en rijden via de Patersstraat terug naar de ring”, duidt Boogers. “In de Lindekensstraat blijft de parking bereikbaar vanuit de Patersstraat, verderop loopt de straat dood. Fietsers kunnen deze route wel blijven gebruiken.”

In de Vredestraat verandert de enkele rijrichting voor auto’s tussen de Lindekensstraat en het Paterspand. “Voortaan is dit van de Lindekensstraat enkele rijrichting naar de Elf Novemberlaan. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden.”

Vanuit de Otterstraat zal het voor auto’s onmogelijk worden om de Beekstraat in te rijden. En de Kwakkelstraat wordt voor wie van de Ring komt onderbroken voor de kruising met de Draaiboomstraat. “Auto’s kunnen via de Steenweg op Mol en de Graatakker naar het stadscentrum. Op die manier wordt de Kwakkelstraat rustiger en creëren we een veiligere fietsroute tussen Schorvoort en het stadscentrum.” Het smalle stukje Korte Veldstraat tot slot wordt doodlopend tegen de Kwakkelstraat.

Buurtbewoners

Voor de opmaak van het nieuwe verkeersplan ging het stadsbestuur ten rade bij buurtbewoners. “De buurtbewoners legden dus de puzzelstukken die voor hun buurt belangrijk zijn. Om daaruit vervolgens een verkeersplan af te leiden, was niet alleen technische kennis vereist, maar ook inzicht in de verkeersstromen die de verschillende stadsdelen met elkaar verbinden”, aldus nog Boogers. “De bewoners legden de nadruk op veiligere routes voor kinderen, meer ruimte voor beleving en straten die leefbaarder zijn. Maar tegelijk moet het centrum met de auto bereikbaar blijven.”

Het nieuwe verkeersplan zorgt er volgens de stad voor dat verkeer voor het centrum geen sluipwegen meer zoekt door de woonwijken. Het nieuwe verkeersplan wordt eerst ingevoerd met een proefopstelling. Na enkele maanden zal de nieuwe circulatie geëvalueerd worden.