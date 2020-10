Verkeershinder na technische storing aan ophaalbruggen over kanaal Dessel-Schoten Jef Van Nooten

07 oktober 2020

13u14 0 Turnhout Een technische storing bij de ophaalbruggen over het kanaal Dessel-Schoten heeft woensdag rond het middaguur verkeersproblemen veroorzaakt aan brug 2 in Turnhout en brug 5 in Beerse. Rond 12.30 uur was er terug verkeer mogelijk.

Alle ophaalbruggen over het kanaal Dessel-Schoten traden woensdagvoormiddag buiten werking als gevolg van een technische storing. Bij de meeste bruggen waren naar beneden toen de storing begon waardoor er geen hinder was voor het verkeer, maar de ophaalbruggen 2 (Nieuwe Kaai in Turnhout) en 5 (in het centrum van Beerse) stonden open. Het verkeer moest alternatieve routes zoeken en langs de bruggen rijden waar wèl nog verkeer mogelijk was. Rond 12.30 uur was de hinder voor het autoverkeer verholpen nadat technici de twee openstaande bruggen manueel hadden dichtgedraaid. Voor het scheepvaartverkeer duurde de hinder nog voort.