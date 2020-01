Verdachten van reeks woninginbraken opgepakt dankzij camera aan Zevendonkseweg Jef Van Nooten

17 januari 2020

12u37 0 Turnhout Twee mannen die in Duitsland wonen, riskeren een gevangenisstraf van 30 maanden voor een reeks inbraken in ons land. Ze konden gepakt worden dankzij de ANPR-camera’s in Turnhout.

De twee mannen, van 20 en 51 jaar, hadden al een aantal inbraken achter de rug toen ze op 10 oktober 2019 hun slag sloegen in Turnhout. Ze drongen tussen 9 en 11 uur een woning binnen en stalen er juwelen. “Op de ANPR-camera’s in de buurt was rond dat tijdstip een verdacht voertuig met Duitse nummerplaat te zien”, zegt de aanklager. “Om 9.34 uur werd de nummerplaat geregistreerd door de ANPR-camera aan de Zevendonkseweg, vlakbij de woning waar werd ingebroken. De auto islater die dag opgemerkt in de Diamantwijk in Antwerpen. Ze wilden er de gestolen juwelen verkopen.”

Het duo kon worden opgepakt. Onderzoek wees uit dat ze op 2 oktober ook een inbraak pleegden in Belsele, en op 7 augustus in Geel. Ze worden daarnaast ook verdacht van inbraakpogingen in Maldegem en Duffel. Het parket vraagt een gevangenisstraf van 30 maanden.

Vonnis op 31 januari.