Verdachten van pesterijen en bedreigingen aan bushaltes Grote Markt geïdentificeerd: “Puik werk van preventiedienst en politie” Toon Verheijen

27 september 2019

09u09 0 Turnhout De verhoogde inzet van de politie aan de bushaltes op de Grote Markt hebben hun vruchten afgeworpen. Verschillende aanstokers zijn geïdentificeerd en zullen zich voor de jeugdrechter moeten verantwoorden. “De politie en de preventiedienst hebben snel en goed opgetreden”, aldus burgemeester Paul Van Miert (N-VA). Ondertussen blijft de politie wel toezicht houden zowel anoniem als in uniform.

Vorig jaar doken er al eens problemen op aan de bushaltes op de Grote Markt en bij de start van het nieuwe schooljaar was het opnieuw prijs. Groepjes jongeren werden omsingeld door anderen en daarna geïntimideerd, uitgescholden of bedreigd. Er was zelfs sprake van het trekken van messen. Toen de meldingen ook het stadsbestuur en de politie ter ore kwamen, werd er meteen ingegrepen. “We zijn onmiddellijk gestart met extra toezicht aan de bushaltes”, vertelt commissaris Luc Sels. “Die controles hebben hun effect gehad, want de rust lijkt teruggekeerd.”

Onderzoek

Maar de politie heeft ook een strafrechtelijk dossier opgestart wat toch meteen de ernst van de situatie duidelijk maakt. “We hebben verschillende verdachte kunnen identificeren”, zegt Luc Sels. “Die jongeren zullen allemaal verhoord worden en nadien maken we alles over aan het jeugdparket want het gaat om minderjarigen. Het is aan het parket en de jeugdrechter om later gepaste maatregelen op te leggen. We hebben we besloten om de komende tijde nog wel aanwezig te zijn op de Grote Markt en dat zowel in burger als in uniform.” Ook de preventiedienst deed zijn duit in het zakje en zette een schoolspotter in. “Nog voor het verhaal naar buiten kwam, werd een van de slachtoffers al begeleid door onze schoolspotter”, zegt Leen Dockx van de preventiedienst. “Op vraag van het meisje wachtte onze schoolspotter haar op aan de bushalte en nam samen met haar dagelijks de bus naar huis zodat ze zich veilig zou voelen tijdens die verplaatsing. De Lijn, school, gemeenschapswachten en politie werden op de hoogte gebracht zodat verschillende partijen een oogje in het zeil zouden houden. Dat maakt al jaren deel uit van onze vaste aanpak bij dit soort gebeurtenissen.”

Pluim

Burgemeester Paul Van Miert kan de politie en de preventiedienst alleen maar een pluim geven. “Hier is snel en adequaat opgetreden. Het is belangrijk dat Turnhoutenaren weten dat we dit soort feiten niet tolereren. We moeten niet blind zijn voor wat er soms misloopt in onze stad, maar wie deze gebeurtenissen uitvergroot en er verkeerde informatie over verspreidt, maakt onze inwoners onnodig bang in hun eigen stad en buurt. Als je het goed voorhebt met de Turnhoutenaren, doe je zoiets niet.”