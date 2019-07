Verdachte voor moord op Kiana (13) stuurt kat naar raadkamer: “Maar ze zal meewerken aan onderzoek” Jef Van Nooten

26 juli 2019

13u35 16 Turnhout Moordverdachte Riki H. (39) uit Turnhout stuurde vrijdagochtend haar kat naar de raadkamer. Die bevestigde zoals verwacht de aanhouding van de vrouw die verdacht wordt van moord op haar 13-jarige dochter Kiana. Ondanks haar afwezigheid op de raadkamer is Riki volgens haar advocate bereid om haar volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Nadat de 39-jarige Riki H. uit Turnhout maandag door de onderzoeksrechter in Turnhout werd aangehouden voor moord op haar dochter Kiana (13), werd ze vrijdagochtend voor de raadkamer in Turnhout verwacht. Die moet zich over de verdere aanhouding van verdachten buigen. Van die verdachten wordt verwacht dat ze niet alleen hun advocaat sturen, maar ook zelf aanwezig zijn op de zitting. Ze worden daarvoor met een bewaakt transport vanuit de gevangenis naar het gerechtsgebouw in Turnhout over gebracht.

‘Ziek’

Het transport dat vrijdagochtend vanuit de vrouwengevangenis in Antwerpen naar Turnhout reed, vertrok echter zonder Riki H. De moordverdachte had zich ‘ziek’ gemeld. Ze liet zich voor de zitting van de raadkamer wel vertegenwoordigen door haar advocate Cheyenne Vervaet.

De advocate wilde na afloop van de zitting niet kwijt waarom Riki H. niet zelf was opgedaagd voor de raadkamer. “Het gaat om een verschrikkelijke gebeurtenis waar op dit moment geen woorden voor zijn”, vertelde Vervaet. “Of mijn cliënte beseft wat ze heeft aangericht? Daar kan ik op dit moment niks over zeggen in het belang van het onderzoek. Maar ze is alleszins bereid om haar volledige medewerking te verlenen aan het lopende onderzoek.”

De zitting van de raadkamer duurde amper een paar minuten. De advocate van Riki H. besefte dat het geen zin had om en voorwaardelijke vrijlating te vragen. De verdere aanhouding van de moordverdachte was slechts een formaliteit. Over een maand wordt Riki H. opnieuw voor de raadkamer verwacht. In afwachting wordt het onderzoek voortgezet. Daarbij zal de moordverdachte ook psychisch onderzocht worden. Mogelijk volgt in een latere fase ook nog een reconstructie van de feiten.

Hevige ruzies

Riki H. belde op zaterdagavond 20 juni naar de politie om te melden dat ze haar dochter om het leven had gebracht in hun woning in de Lukerstraat. Ze stak Kiana meermaals met een vleesmes. Buren hadden eerder op de dag al een paar hevige ruzies gehoord tussen moeder en dochter.

Familie en vrienden hebben vrijdagmiddag in intieme kring afscheid genomen Kiana. Zaterdagnamiddag staat er nog een afscheidsviering gepland in de Ponyhoeve in Turnhout, waar Kiana paardreed.