Verdachte van inbrakenreeks rijdt zichzelf klem aan paaltjes in Turnhout Jef Van Nooten

05 november 2019

13u46 0 Turnhout Een 37-jarige man uit Dordrecht wordt verdacht van een inbrakenreeks waarbij in september tientallen machines uit bestelwagens zijn gestolen in Kasterlee, Lille en Olen. De Nederlander kon opgepakt worden nadat hij zichzelf klem reed aan paaltjes in Turnhout.

De inbraken dateren van 19 september van dit jaar. De 37-jarige D.W. uit Dordrecht wordt er van verdacht dat hij die ochtend vier bestelwagens heeft open gebroken in Lille, Olen (Meikeverstraat) en Kasterlee (Gierlebaan). In totaal werden tientallen boor- en andere machines uit de bestelwagens gestolen. Onderzoek via het ANPR-cameranetwerk bracht de politie op het spoor van een auto met Nederlandse nummerplaat.

Oprit

Een dag later werd datzelfde voertuig ‘s nachts opgemerkt door het cameranetwerk in Turnhout. De politie ging achter de wagen aan. “In de Kamiel Van Baelenstraat kon de auto niet meer verder rijden door paaltjes op de weg”, zegt openbaar aanklager Hanne Van Loy. De politie trof de auto aan op de oprit van een woning in de straat. In de tuin lagen handschoenen en een bivakmuts. In de auto zelf werd inbrekersmateriaal gevonden. De buit van de dag voordien lag niet meer in de wagen. Een eindje verderop in de straat kon de 37-jarige D.W. bij de kraag worden gevat.

Nummerplaat

De Nederlander uit Dordrecht ontkent dat hij iets met de inbraken te maken heeft. Hij beweert dat hij zomaar aan het rondrijden was in België. “Maar de tijdstippen waarop de nummerplaat werd geregistreerd door verschillende camera’s duiden er op dat hij tussenstoppen heeft gemaakt. Want zo lang rijd je ‘s nachts niet over die trajecten”, aldus nog de aanklager.

De Nederlander riskeert een gevangenisstraf van 24 maanden. Zijn advocaat gaat voor de vrijspraak. “De auto waarmee hij reed, was veel te klein om alle gestolen machines te vervoeren. Het is onmogelijk dat hij al die inbraken gepleegd heeft”, zegt meester Andy Boermans. “En dat inbrekersmateriaal in de auto? Hij heeft die tang en dat breekijzer nodig voor zijn werk als houtbewerker.”

Vonnis op 16 november.