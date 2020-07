Verdachte opgepakt voor beschadiging van 38 voertuigen: man blijkt illegaal in het land te zijn Toon Verheijen

14 juli 2020

14 juli 2020

12u44 5 Turnhout De Politie Regio Turnhout heeft een verdachte opgepakt voor de beschadiging van de uiteindelijk 38 voertuigen op de Merodelei. Het gaat om een 27-jarige man die illegaal in ons land verbleef. Hij heeft het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten. De feiten waren niet zwaarwichtig genoeg om hem aan te houden.

De politie kreeg maandagnacht even voor 1 uur de melding van getuigen die zagen hoe een man op de Merodelei wagens aan het beschadigen was. “De man was vertrokken aan de Middelareskerk en liep richting de Ring van Turnhout", zegt politiewoordvoerder Rudy Remysen. “Hij beschadigde naar wat wij hebben kunnen vaststellen zo'n 38 voertuigen. Het gaat om krassen over dikwijls de hele lengte van de wagen aangebracht met een scherp voorwerp.”

De politie kon de man arresteren. Het ging om een 27-jarige man zonder papieren afkomstig uit Tunesië. Omdat de feiten niet zwaarwichtig genoeg waren, is de man niet aangehouden. De politie nam ook contact op met de Dienst Vreemdelingen zaken, maar er kunnen geen repatriëringen gebeuren momenteel en er was ook geen plaats in een asielcentrum. Daarom werd de man na verhoor vrijgelaten. Hij kreeg wel het bevel om het het grondgebied te verlaten.