Vanroey.be schenkt 50 laptops aan Kempense scholen Jef Van Nooten

20 april 2020

10u10 0 Turnhout VanRoey.be heeft vijftig laptops ter beschikking gesteld van enkele Kempense scholen. Dat moet de scholen helpen om tijdens de coronacrisis nieuwe leerstof aan te brengen bij leerlingen.

“Dat ook in onze regio kwetsbare gezinnen getroffen worden door de strenge maatregelen staat vast”, klinkt het bij VanRoey.be. “Leerlingen die thuis niet beschikken over een computer, kunnen taken op Smartschool niet afwerken. En lopen op deze manier meer leerachterstand op.”

Nood

Om dit te voorkomen, zette Digitalforyouth.be een project op om 10.000 laptops te verzamelen. “Een initiatief waar ook VanRoey.be zijn steentje aan wil bijdragen. Door 50 gecleande laptops ter beschikking te stellen aan een 10-tal Kempense scholen, helpen we alvast enkele leerlingen uit de nood.”

Scholen

Vanroey.be bezorgde intussen laptops aan High Tech Campus Turnhout (HT²O), het Sint-Pietersinstituut in Turnhout, KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), Sint-Jan Berchmanscollege Mol en VIBO De Ring in Turnhout. Ook Stella Matutina in Wuustwezel mag binnenkort een levering verwachten.