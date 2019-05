Vandalen richten ravage aan bij Scouts Sint-Franciscus Schorvoort Jef Van Nooten

22 mei 2019

15u10 0 Turnhout Vandalen hebben een ravage aangericht in de lokalen van de Scouts Sint-Franciscus uit Schorvoort in Turnhout. Ze spoten onder andere verfbussen leeg, vernielden borden en staken papier in brand. “Dit is al het zoveelste vandalisme. We roepen buurtbewoners op om nog meer een oogje in het zeil te houden”, klinkt het bij de scouts.

De scouts Sint-Franciscus uit Schorvoort in Turnhout zijn op zoek naar vandalen die een bezoek hebben gebracht aan hun lokalen. Het vandalisme gebeurde waarschijnlijk dinsdagnacht. “Dinsdagmiddag om 15 uur was nog iemand van de leiding in de lokalen geweest. Toen was er niks aan de hand. Woensdagochtend om 10 uur hebben we de ravage dan aangetroffen”, vertelt Esther van Scouts Sint-Franciscus.

De daders dronken ter plaatse enkele blikjes bier, maar hebben voor het overige niets gestolen. Het gaat dus om puur vandalisme. “Ze hebben tl-buizen naar beneden getrokken, borden kapot gegooid, verfbussen leeggespoten, vuurtje stook gedaan…”, zuchten de scouts. “Op financieel vlak valt de schade mee. Al kost een verfbus toch al snel 10 euro en ze hebben er zeven leeg gespoten. Maar het is vooral heel vervelend. We moeten alles weer poetsen, en over een maand vertrekken we op kamp. Tegen dan moeten we alles weer aankopen.”

Niet eerste keer

De jeugdvereniging kreeg de voorbije jaren al vaker af te rekenen met vandalisme. Ze roepen de buurtbewoners op om nog meer een oogje in het zeil te houden. “Camerabewaking is momenteel geen optie. We moeten rekenen op de hulp van buurtbewoners. Zij maken nu al regelmatig een ommetje langs onze lokalen – die wat verscholen liggen achter de kerk - wanneer ze hun honden uitlaten. We hopen dat ze hier nog vaker zullen passeren.”