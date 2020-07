Vandalen beschadigen 39 voertuigen op Merodelei in Turnhout Toon Verheijen

14 juli 2020

09u10 36

Vandalen hebben maandagnacht lelijk huisgehouden op de Merodelei in Turnhout. De politie kreeg rond 1 uur de melding dat er in heel wat wagens krassen waren aangebracht. Na een inspectie in de straat bleken er (voorlopig) 39 voertuigen beschadigd te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de mogelijke verdachten.