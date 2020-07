Vandaal beschadigt 38 voertuigen in de Merodelei: dader blijkt illegaal in het land te zijn Toon Verheijen

14 juli 2020

12u44 732 Turnhout Een vandaal heeft maar liefst Een vandaal heeft maar liefst 38 voertuigen op de Merodelei in Turnhout beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken, een 27-jarige man die illegaal in ons land verblijft. Hij heeft het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten. De feiten waren niet zwaarwichtig genoeg om hem aan te houden. “Toen ik het bericht las op HLN, zijn we meteen buiten gaan kijken en we hadden helaas prijs”, zuchten Franco De Marco en zijn vriendin Shari Hof.

De politie kreeg maandagnacht even voor 1 uur de melding van getuigen die zagen hoe een man op de Merodelei wagens aan het beschadigen was. “De man was vertrokken aan de Middelareskerk en liep richting de Ring van Turnhout”, zegt politiewoordvoerder Rudy Remysen. “Hij beschadigde naar wat wij hebben kunnen vaststellen zo'n 38 voertuigen. Het gaat om krassen over dikwijls de hele lengte van de wagen aangebracht met een scherp voorwerp.”

Geen plaats in asielcentrum

De politie kon de man arresteren. Het ging om een 27-jarige man zonder papieren afkomstig uit Tunesië. Omdat de feiten niet zwaarwichtig genoeg waren, is de man niet aangehouden. De politie nam ook contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken, maar er kunnen momenteel geen repatriëringen gebeuren en er was ook geen plaats in een asielcentrum. Daarom werd de man na verhoor vrijgelaten. Hij kreeg wel het bevel om het grondgebied te verlaten. “Het is als politie best frustrerend omdat er een pak werk kruipt in de vaststellingen en het verwerken, maar het is vooral frustrerend voor de slachtoffers”, zegt Rudy Remysen. “Als je geen omniumverzekering hebt, is de kans klein dat de verzekering tussenkomt als je de schade laat herstellen. De verdachte is dan wel gekend, maar aangezien het om een man gaat die illegaal in ons land verblijft, zal vermoedelijk ook daar niet te veel te halen zijn.”

Twee keer prijs

Franco De Marco en zijn vriendin Shari van horecazaak Trattoria De Marco wonen nog maar enkele maanden in Turnhout op de Merodelei. “We lazen het nieuws dinsdagmorgen op de app van HLN en zijn meteen buiten gaan kijken”, vertellen Franco en Shari. “We hadden twee keer prijs. Bij de ene wagen bijna over de volledige flank en het kofferdeksel en bij de andere wagen alleen op het spatbord boven het wiel. Met wat polijsten zal het wel in orde zijn, maar dat kost uiteraard ook weer veel geld en ik denk niet dat we er veel van zullen terugzien. Ik had tot vorig jaar een omnium, maar nu niet meer omdat de wagen ondertussen ook al zeven jaar is. Het is gewoon frustrerend. Iemand die hier gewoon wat rondloopt en zonder aanleiding of wat dan ook 38 wagens beschadigt. En het is jammer genoeg niet de eerste keer dat we hier in deze buurt van die vandalenstreken moeten meemaken. De bloembakken aan de zaak en de ramen moeten we ook meermaals per week proper maken.”