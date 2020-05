Vanaf dinsdag terug beperkt bezoek in AZ Turnhout: “Eén bezoeker per dag en alleen ‘s avonds” Jef Van Nooten

29 mei 2020

12u00 0 Turnhout AZ Turnhout laat vanaf dinsdag 2 juni terug bezoekers toe in de twee ziekenhuiscampussen. Het bezoek verloopt wel onder strikte voorwaarden: één bezoeker per dag en alleen ’s avonds.

Het bezoek vanaf dinsdag 2 juni wordt voorlopig alleen terug opgestart voor patiënten die lange tijd opgenomen zijn op een gewone afdeling. Bij korte opnames wordt bezoek nog afgeraden, want hoe minder personen er in het ziekenhuis komen, hoe kleiner de kans op besmetting met het coronavirus.

Korte bezoekjes

“Om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden binnen de ziekenhuismuren, vragen we bezoekers met een aantal zaken rekening te houden”, zegt woordvoerster Lies Delvaux van de AZ Turnhout. “Zo zijn er verschillende korte bezoekuren van 30 minuten per verpleegafdeling en mag de patiënt dagelijks maar één bezoeker ontvangen. De bezoekmomenten zullen bovendien enkel ’s avonds plaatsvinden, omdat op die manier minder mensen in het ziekenhuis elkaar moeten kruisen en we makkelijker de 1,5 meter afstand tussen personen kunnen bewaren.” Het ziekenhuis vraagt daarnaast dat zowel bezoekers als patiënten tijdens het bezoek een mondmasker dragen en de 1,5 meter-regel respecteren.