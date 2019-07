Van cafébaas met 30 kilo te veel tot triatleet op Ironman: “Vrienden herkennen mij niet meer” Tom Antonis van De Zwarte Ruiter ging 2,5 jaar geleden de sportieve toer op Jef Van Nooten

30 juli 2019

12u45 28 Turnhout Drie jaar geleden was hij naar eigen zeggen nog ‘dik en vadsig’, nu is hij een sterke triatleet die een mooie tijd afleverde op de Ironman in Hamburg. Cafébaas Tom Antonis van De Zwarte Ruiter in Turnhout gaf in 2016 een drastische wending aan zijn levensstijl. Met succes. “Ik ben 30 kilo kwijt. Soms herkennen mensen mij niet meer.”

‘Anything is possible’ luidt de leuze van Ironman. Alles is mogelijk. En daar is kroegbaas Tom Antonis (43) uit Turnhout het levende bewijs van. Drie jaar geleden stond hij met 103 kilogram achter de toog van het bekende café De Zwarte Ruiter. “Ik was dik en vadsig”, zegt Tom Antonis daar zelf over. “In augustus 2016, na de kermis in Turnhout, heb ik dan een knop omgedraaid en voor een andere levensstijl gekozen.”

Doel

De cafébaas begon te joggen. Om dat vol te houden, besefte hij dat hij een doel moest hebben. Tijdens de feestdagen van 2016 besliste hij dat hij ooit een triatlon wilde doen. Met de Ironman in Hamburg maakte hij zondag die droom waar. “Tweeënhalf jaar geleden heb ik een coach (Dominic De Caluwé, red.) onder de arm genomen en ben ik op de verschillende onderdelen van een triatlon beginnen trainen”, vertelt Tom. “Ik heb mezelf genoeg tijd gegeven. Veel mensen die er aan beginnen, willen binnen het jaar iets bereikt hebben. Maar dan bestaat het gevaar dat je afhaakt of overbelast geraakt.”

Tafeltennis

Het trainingsschema van de triatleet in wording stond in schril contrast met de levensstijl die de cafébaas voordien had. “Vroeger speelde ik elke week wel pingpong. Maar dat ging zowel voor als na de wedstrijd gepaard met pinten, en soms zelfs tijdens de wedstrijd. Nu heb ik al een hele tijd geen alcohol meer gedronken en frietjes zijn niet meer aan mij besteed. Mijn ongezonde levensstijl van vroeger heb ik volledig afgezworen.”

Onlangs moest ik op een trouwfeest een oude foto van mezelf boven halen. Mensen geloofden niet dat ik het was Tom Antonis

Tom Antonis verloor 30 kilogram. Intussen zijn daar een paar kilogram spieren bij gekomen. “Het is een hele verandering. Niet alleen van levensstijl, maar ook qua uiterlijk. Soms herkennen mensen mij niet meer als ik over straat loop. Onlangs was ik op een trouwfeest. Ik moest een foto van vroeger boven halen om aan twee mensen te bewijzen dat ik Tom van De Zwarte Ruiter was. Ze geloofden het niet.”

Uitdagingen

Achter de toog van De Zwarte Ruiter was Tom de voorbije 2,5 jaar niet vaak te vinden. Met Dries Verdick kreeg hij een medezaakvoerder voor het café. “Dries heeft de dagdagelijkse dingen van mij overgenomen. Dat geeft mij de vrijheid om te kunnen trainen, want er kruipt veel tijd in”, beseft Tom. “Maar nu wil ik deze levensstijl aanhouden. Ik blijf triatlons doen. En misschien waag ik me ook nog aan andere uitdagingen. Maar daarvoor moet ik eerst samenzitten met mijn coach om te bekijken wat er binnen mijn capaciteiten ligt. Het karakter en de discipline zijn er alleszins.”

De IronMan in Hamburg legde Tom – in warme weersomstandigheden - af in 10 uur en 47 minuten. “Een mooie tijd, zeker in mijn leeftijdsgroep. Ik ben nu 43 jaar, maar leeftijd mag geen obstakel zijn. Je bent nooit te oud om er aan te beginnen. Je moet er gewoon in geloven.”