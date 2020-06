Vakbond voert actie voor zorgpersoneel: “Met applaus koop je geen brood” Jef Van Nooten

15 juni 2020

12u23 5 Turnhout De socialistische vakbond BBTK voert de hele week actie voor het zorg- en welzijnspersoneel. Maandag trokken enkele vakbondsmensen naar de campussen van AZ Turnhout.

De coronacrisis maakt het belang van zorg- en welzijnspersoneel duidelijk gemaakt. Toch wordt deze sector volgens BBTK nog onvoldoende naar waarde geschat. “Elke dag applaudisseerden we voor de helden van de zorg. Maar deze werknemers hebben een structurele verbetering van hun loon- en arbeidsvoorwaarden nodig. Dan hebben we het niet alleen over het zorgpersoneel dat in de frontlinie stond, maar ook de vele werknemers die over ons welzijn waken en zorg dragen”, klinkt het.

Zorgpact

BBTK voert nog de hele week actie om te pleiten voor een Zorgpact. Zo eist de vakbond meer handen op de werkvloer, beter loonvoorwaarden, maatregelen tegen agressie op de werkvloer en een erkenning van zwaar beroep. “De steun voor het zorgpersoneel de afgelopen weken en maanden was hartverwarmend. Deze crisis verduidelijkte wat wij al wisten: zorg en welzijn zijn essentiële sectoren en verdienen erkenning. Dezelfde mensen die wij helden noemen, zijn echter al jaren het slachtoffers van een afbraakpolitiek. Opeenvolgende regeringen voerden besparing na besparing door. Applaus is fijn maar daarmee betaal je de rekeningen niet. Het is nu tijd om onze prioriteiten bij te stellen en een Zorgpact af te sluiten voor de hele zorg – en welzijnssector.”

Actie

BBTK informeerde maandag het personeel van AZ Turnhout. Ook bij CAW De Kempen in de Stationsstraat en de vzw I-mens in de Slachthuisstraat – telkens in Turnhout – wordt deze week nog actie gevoerd.