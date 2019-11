Vader en zoon halen 120.000 euro af met bankkaarten die ze aan supermarkten stalen van oudere dames Jef Van Nooten

12 november 2019

13u10 11 Turnhout Een vader en zoon uit Roemenië dreigen allebei 4 jaar achter de tralies te vliegen voor een groot aantal diefstallen van bankkaarten. Met die kaarten haalden ze meer dan 120.000 euro af. Vader en zoon konden de bankkaarten buit maken met een smoes op de parkings van supermarkten.

De 47-jarige Petre H. stond dinsdag samen met zijn 26-jarige zoon terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Vader en zoon konden in maart van dit jaar worden opgepakt. Ze waren op dat moment al anderhalf jaar bezig met het stelen van bankkaarten. “Via ‘shouldersurfing’ aan kassa’s van warenhuizen achterhaalden ze de bankkaartcodes van oudere dames”, verduidelijkt openbaar aanklager Inge Delissen. “Op de parking spraken ze die vrouwen dan aan nadat zij hun handtas in de auto hadden gezet.”

Camera’s

Vader en zoon haalden daarbij een wegenkaart tevoorschijn. Ze deden alsof ze de weg kwijt waren en vroegen hulp. Terwijl de slachtoffers de weg uitlegden aan één van de beklaagden, opende de andere ongezien het portier aan passagierskant om de bankkaart uit de handtas te stelen. Met de code en bankkaart op zak trokken ze dan naar bankautomaten om geld af te halen. “De meeste feiten zijn gefilmd door bewakingscamera’s. Daaruit blijkt dat ze perfect op elkaar waren ingesteld en erg professioneel te werk gingen”, vervolgt Inge Delissen. “Het gaat om een grote reeks aan feiten met een groot aantal slachtoffers. In België haalden ze 120.000 euro af met de bankkaarten, maar in totaal maakten ze nog meer buit. Want ook in het buitenland hebben ze de bankkaarten gebruikt.”

De zoon werd eerder al tot 2 jaar cel veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Dit keer riskeren hij en zijn vader een gevangenisstraf van 4 jaar.